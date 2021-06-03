Пять человек скончались в Иркутской области от коронавируса

Общее число больных с начала пандемии перешло отметку в 70 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 70 322 человека.

За последние сутки COVID-19 заболели 109 людей, выздоровели – 130, умерли – 5.

В больницах области остаются 110 человек.

В Иркутской области не фиксируется рост больных ковидом, при этом в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.