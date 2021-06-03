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«ВымпелКом» и правительство Иркутской области подписали соглашение о развитии цифровой экономики региона

Компания предоставляет каналы связи, облачное хранилище, дата-центр, в котором хранится и обрабатывается вся информация, сообщают в администрации области.

В частности, предусмотрены мероприятия, направленные на:

  • развитие на территории региона новых информационно-телекоммуникационных технологий и элементов интеллектуальной системы управления городской инфраструктурой («умный город»);
  • использование технологии анализа данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности граждан;
  • применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения, развития транспортной инфраструктуры;
  • развитие на территории Иркутской области информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализация инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов в области связи.

– В нашем портфеле есть разные кейсы: в сфере безопасности, туризма, культуры, образования, ЖКХ, – отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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