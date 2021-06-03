«ВымпелКом» и правительство Иркутской области подписали соглашение о развитии цифровой экономики региона

Компания предоставляет каналы связи, облачное хранилище, дата-центр, в котором хранится и обрабатывается вся информация, сообщают в администрации области.
В частности, предусмотрены мероприятия, направленные на:
- развитие на территории региона новых информационно-телекоммуникационных технологий и элементов интеллектуальной системы управления городской инфраструктурой («умный город»);
- использование технологии анализа данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности граждан;
- применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения, развития транспортной инфраструктуры;
- развитие на территории Иркутской области информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализация инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов в области связи.
– В нашем портфеле есть разные кейсы: в сфере безопасности, туризма, культуры, образования, ЖКХ, – отметил директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.