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Мэр Иркутска раскритиковал выполненный два года назад ремонт улицы Костычева

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил исполнение гарантийных обязательств при ремонте дорог, по итогу инспекции он раскритиковал выполненный два года назад ремонт улицы Костычева, сообщается на сайте администрации.

<p>Источник: администрация Иркутска</p>

Источник: администрация Иркутска

«Вот показательный пример – улица Костычева. Работы здесь проводились всего два года назад! А проехать по ней уже крайне сложно: дорожное покрытие провалилось. Повторно обязали подрядчика устранить выявленные дефекты.  Еще раз подчеркну, если этого не произойдет, будем наказывать рублем, через суд», – отметил глава города.

В целом, по словам мэра, в 2021 году выявлено меньше дефектов в отремонтированных объектах – в 2,5 раза по сравнению с 2020-м. «Это говорит о том, что подрядчики сделали правильные выводы», – подчеркнул Болотов.

В текущем году Комитет городского обустройства усилил требования к проверке исполнения работ по гарантийным обязательствам. В комиссию вошли специалисты комитета городского обустройства, представители подрядной организации, а также сотрудники Росавтодора и министерства строительства и дорожного хозяйства области. За 2021-й будет отремонтирован 21 участок общей протяженностью 22 км.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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