Новости

Бывшую чиновницу администрации Иркутска обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

СУ СК России по Приангарью сообщило на официальном сайте, что бывшего начальника отдела выдачи разрешительной документации администрации города Иркутска обвинили в получении взятки в 2 млн рублей.

По версии следствия, в октябре 2016 года женщина получила деньги от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на возведение многоквартирного жилого дома на ул.Радищева при отсутствии правовых оснований.

Согласно УК РФ, обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Гранд-Строй
«Особое место». Дворы в ЖК «SunCity» – гордость компании «Гранд-Строй»
Высокая планка. С проектом ЖК «SunCity» компания «Гранд-Строй» вышла на новый уровень развития
«Жить здесь будет удобно». Ключи от новых квартир получили первые жильцы ЖК «SunCity»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании