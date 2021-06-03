Бывшую чиновницу администрации Иркутска обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

СУ СК России по Приангарью сообщило на официальном сайте, что бывшего начальника отдела выдачи разрешительной документации администрации города Иркутска обвинили в получении взятки в 2 млн рублей.

По версии следствия, в октябре 2016 года женщина получила деньги от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на возведение многоквартирного жилого дома на ул.Радищева при отсутствии правовых оснований.

Согласно УК РФ, обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.