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$200 за баррель? И такое возможно

Цены на нефть могут дойти до $200, если прекратить инвестиции в новые нефтепроекты, сообщает Прайм со ссылкой на слова вице-премьера РФ Александра Новака.

«Все, наверное, читали прогноз, который сделало Международное энергетическое агентство, те рекомендации, которые были даны, о том, что нужно с 2021 г. прекратить финансирование новых проектов в нефтяной, газовой и угольной промышленности. Я вот себе не представляю, допустим, что с завтрашнего дня прекратятся инвестиции в новые проекты. И что будет? Цены на нефть, наверное, будут $200 за баррель, если завтра мы прекратим инвестировать в новые проекты, или цены на газ взлетят, наверное, волатильность повысится», — сказал он, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

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В мае Международное энергетическое агентство (МЭА) представило доклад «Нулевые выбросы к 2050 г.», в котором подчеркивается, что достижение цели так называемой углеродной нейтральности к 2050 г. не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков добычи.

«Очевидно, что тренд (на энергопереход ) никуда не денется, мы будем по нему идти. Только не очень до конца всем понятно, какими темпами. Тут можно много спорить, много разных балансов, считать и делать. Но я хотел бы сказать, что очень важно понимать, что традиционные источники энергии, в числе которых углеводороды, никуда не денутся в течение ближайших десятилетий», – заявил Новак.

По мнению вице-премьера, надо ответственно подходить к тем или иным предложениям. Что касается ближайших перспектив, то он ожидает, что в 2022 г. глобальный нефтяной рынок вернется к докризисным показателям.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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