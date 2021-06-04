Альфа-Банк и ДОМ.РФ подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве

Альфа-Банк и ДОМ.РФ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве, который позволяет выпустить ипотечные облигации на сумму до 300 млрд рублей. Соответствующий документ подписали главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Альфа-Банк занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования: третье место по объему выдач и пятое — по объемам ипотечного портфеля. Ипотечные облигации могут быть использованы для управления рисками растущего ипотечного портфеля и для снижения стоимости ресурсов, используемых для выдачи ипотечных кредитов.

«Один из наших стратегических фокусов — долгосрочные партнерства с лидерами рынка и развитие решений, которые усилят нашу надежность и позволят стать банком первого выбора для клиентов. Сотрудничество с ДОМ.РФ отвечает этим задачам и дает широкие перспективы для новых совместных проектов», — прокомментировал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Мы высоко оцениваем партнерство с Альфа-Банком в сфере ипотечного кредитования. В апреле 2021 года Альфа-Банк присоединился к программе "Семейная ипотека", оператором которой является ДОМ.РФ, а сейчас мы договорились о возможности выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ общим объемом до 300 млрд рублей. Такой амбициозный план с одним из лидеров банковского сектора показывает высокую востребованность механизма ипотечных облигаций ДОМ.РФ», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.