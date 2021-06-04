ВТБ Инфраструктурный Холдинг приобретет Логистический комплекс в Подмосковье

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума ВТБ Инфраструктурный Холдинг и GHP Russia Real Estate Development Limited подписали соглашение о намерении заключить сделку купли-продажи подмосковного Логистического комплекса «Томилино К-43».

Подписи под документом поставили генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов и директор GHP Russia Real Estate Development Limited Олег Мышкин.

Операционное управление проектом будет осуществлять ООО ВТБ Девелопмент, структура ВТБ ИХ, которая реализует комплексные проекты в сфере недвижимости.

Логистический комплекс «Томилино К-43» расположен на юго-востоке Московской области, в 6 км от МКАД, на территории Техно-логистического комплекса (ТЛК) «Томилино», имеет выезды на Рязанское и Новорязанское шоссе с удобным доступом к обеим трассам. ТЛК был образован в 2004 году в результате редевелопмента территории Томилинской птицефабрики. Находится на границе жилой застройки, рядом с большим количеством автомобильных развязок. Локация считается востребованной и перспективной для расположения в ней складских объектов, обслуживающих Москву и Московскую область. Локальное окружение логистического комплекса благоприятно для складской функции, в том числе из-за близости жилых кварталов, что дает перспективу для расположения в локации складов «последней мили», объектов типа dark store и dark kitchen.

Здание логистического комплекса сдано в эксплуатацию в 2015 году. Площадь комплекса составляет 49,4 тыс кв. метров. Площадь земельного участка — 7 га. Рабочая высота склада: 12,5 м. Склад оборудован на 48 доков. Заполняемость складского комплекса составляет 100 %. В данный момент склад обеспечен долгосрочными контрактами на аренду площадей с крупными производственными и логистическими компаниями.

Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов: «ВТБ Инфраструктурный Холдинг продолжает развивать инвестиции в логистическую инфраструктуру, формируя портфель складской недвижимости класса „А“. Это важный шаг на пути создания современной логистической инфраструктуры. Холдинг также реализует совместный проект с АО Почта России по созданию сети логистических почтовых центров — по всей России. Складская инфраструктура показывает стабильный рост на протяжении ряда лет. Несмотря на регулярный ввод новых объектов, заполняемость складов держится на отметке 98 %. Сегмент складской недвижимости является одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций. ЛК „Томилино“ станет первым объектом в формируемом портфеле».