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Банк «Солидарность» сообщил о запуске денежных переводов в Таджикистан

Банк «Солидарность» сообщил о том, что с сегодняшнего дня в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» доступны денежные переводы на карты МДО «Матин» без комиссии.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» найти раздел «Платежи – Переводы в СНГ – В Таджикистан – ЗАО МДО «Матин» (для держателей карты «Дустона» услугу можно найти в разделе «Переводы домой – В Таджикистан - ЗАО МДО «Матин»).

Для отправки денежного перевода необходимо указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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