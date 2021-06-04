В Усть-Ордынском Бурятском округе проверили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году

В поселке Баяндай осмотрели строящуюся школу на 725 мест, сообщают в администрации области.

Строители заканчивают мероприятия по гидроизоляции цокольных помещений, ведется благоустройство территории. Открыть школу планируют в сентябре 2021 года. Подрядной организации дано поручение составить график завершения работ.

Глава округа и министр оценили состояние школы в селе Тургеневка. Здание образовательное учреждения на 100 мест было построено семь лет назад. Обсудили вопрос устранения замечания по тепловому режиму в спортзале.