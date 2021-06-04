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Институт развития Иркутской области подписал соглашение с Республикой Бурятия

Оно направлено на поддержку предпринимательства, сообщают в правительстве области.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации региональных инвестиционных программ и проектов по приоритетным отраслям экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия, в том числе инновационных, направленных на наращивание производственного потенциала и развитие инфраструктуры.  

Кроме того, КРИО и Фонд будут взаимодействовать по вопросам поддержки бизнеса на территории Иркутской области и Бурятии, налаживать экономические связи, продвигать перспективные инновационные разработки и технологии. Также соглашением предусмотрены организация и проведение совместных мероприятий, форумов и конференций.  

Напомним, в феврале этого года Иркутская область и Республика Бурятия при поддержке Ростуризма подписали Протокол о намерениях по развитию туризма на Байкале. В проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года отрасли туризма уделено особое внимание. В соответствии с ним, планируется увеличение туристского потока в регион до 3,3 миллиона человек, создание почти 30 тысяч рабочих мест и наращивание доли туризма в валовом региональном продукте до 1,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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