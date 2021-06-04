В Иркутске создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды

Центр развития перспективных технологий и производитель бутилированной воды BAIKALSEA Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в Сибирском федеральном округе на базе производственного комплекса компании в Иркутске. Меморандум о сотрудничестве был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает развитие технологий и рекомендаций, информирование потребителей и участников эксперимента по маркировке воды, проведение совместных мероприятий и другие формы сотрудничества.

BAIKALSEA Company

ЦРПТ и BAIKALSEA Company будут комплексно готовить производителей воды СФО к введению маркировки: проводить консультации и разъяснения, разрабатывать и распространять информацию для участников оборота, оказывать техническую поддержку производителям и дистрибуторам.

В рамках соглашения ЦРПТ и BAIKALSEA Company будут поддерживать внедрение и развитие системы маркировки для повышения качества упакованной воды и легализации рынка, развивать технологии информирования потребителей о качестве и составе продукции, систематизировать механизмы выявления недобросовестных производителей, а также разрабатывать рекомендации для участников оборота и регуляторов для повышения конкурентоспособности легальных компаний. Кроме того, компании будут информировать участников оборота о работе с системой прослеживаемости товаров и участвовать в семинарах и конференциях для коммуникации с профессиональным сообществом.

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин:

– Проведение экспериментов и введение маркировки невозможно без участия производителей и профессионалов индустрии. Мы тесно взаимодействуем с каждой отраслью, которая работает с маркировкой, чтобы создать наиболее оптимальные решения для участников оборота и эффективно подключить производителей к системе. Сотрудничество с BAIKALSEA Company в сфере маркировки воды также позволит наладить коммуникацию с производителями, в том числе из Сибирского федерального округа.



Председатель наблюдательного совета BAIKALSEA Company Максим Сурнин:

– Мы ожидаем, что внедрение маркировки даст те результаты, которые ожидает потребитель. Будет подтверждать подлинности продукции и, как следствие – ее качество. Убеждены, что за нарушение гарантии подлинности продукции необходимо вводить ответственность. Недобросовестность участников процесса, задекларировавших полное соответствие своего товара всем законодательным нормам, но в реальности им не отвечающих, и получивших маркировку, должна приводить к уничтожению контрафактной продукции, серьезным штрафам и удалению их с рынка. При этом сам контроль недобросовестности участников и санкции по ним – это дело соответствующих государственных органов. Добросовестное предприятие в данном случае должно положиться на силу закона и в случае обнаружения фальсификата информировать ЦРПТ, Роскачество и т.п.