Байден готов пересмотреть налоговую ставку для корпораций

3 июня торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,36%, до 4193 пунктов, Nasdaq скорректировался на 1,03%, а Dow Jones снизился на 0,07%.

Сектора S&P 500 продемонстрировали смешанную динамику. Лучше рынка на минувшей сессии торговались телекомы (+0,52%) и компании нециклических потребительских товаров (+0,51%). Драйвером роста их котировок стала публикация двух отчетов по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий инвесторов, свидетельствуя о повышении активности в сфере найма персонала. В числе аутсайдеров оказались сектора циклических потребительских товаров (-1,22%) и ИТ (-0,91%), что отчасти объясняется растущими инфляционными ожиданиями.

Автопроизводитель Ford (F: +7,2%) сообщил о значительном увеличении продаж электромобилей: в мае рост составил 184%.

Поставщик ПО для сетевой аналитики Splunk (SPLK: -9,5%) опубликовал квартальные результаты: выручка оказалась выше консенсуса аналитиков, но менеджмент представил более слабый гайданс на второй квартал 2021 года.

Интегрированная компания в сфере транспортировки и переработки нефти EnLink Midstream (ENLC: +13,0) повысила прогноз на полный 2021 год в связи с ростом цен на сырьевые товары, а также усилением активности производителей.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Американские индексы продолжают демонстрировать снижение. Президент Байден готов пересмотреть предыдущее предложение о повышении корпоративной налоговой ставки с 21% до 28%. По мнению участников рынка, именно увеличение налоговой нагрузки является основным препятствием для того, чтобы получить одобрение республиканцев на реализацию инфраструктурного плана в предложенном демократами объеме. По данным The Washington Post, теперь президент будет рекомендовать минимальную ставку корпоративного налога на уровне 15%.

Кроме того, накануне Джо Байден распорядился внести изменения в указ прошлого президента, запрещающий инвестировать в китайские компании, которые могут быть связаны с вооруженными силами КНР. Теперь в этот список включены 59 предприятий, в том числе Huawei и три крупнейших телекома: China Mobile Communications, China Unicom и China Telecommunications. Запрет вступит в силу 2 августа 2021 года, и у американских инвесторов будет один год, чтобы полностью избавиться от данных активов. Поправки к указу Трампа были внесены после того, как две китайские компании успешно оспорили данное решение в американском суде.

Азиатские фондовые площадки на минувшей торговой сессии продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,17%, китайский CSI 300 поднялся на 0,51%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 0,40%. EuroStoxx 50 падает на 0,14%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,63%. Цена на фьючерс Brent превышает $71,6 за баррель. Золото корректируются вслед за растущими доходностями трежерис до $1868 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4170–4220 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству новых рабочих мест в неаграрных секторах США за май. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя до более 650 тыс. против 266 тыс. в апреле.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 64 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Макростатистика продолжает оказывать давление на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Угроза формирования паттерна «двои ная вершина» сохраняется. Впрочем, отскок от уровня 4170 накануне является позитивным сигналом, так как «быки» не готовы отступать от области исторического максимума. Индикаторы сигнализируют о смешанной технической картине в краткосрочной перспективе.