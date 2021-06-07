Акция от Дальневосточного банка: бесплатная карта JCB и кешбэк 3 % в подарок

Дальневосточный банк и международная платежная система JCB приглашают принять участие в специальной Акции «Лови волну подарков», в рамках которой с 4 июня по 31 августа 2021 года оформить карту JCB Standard можно абсолютно бесплатно!

Кроме того, участники, выпустившие дебетовую карту JCB Standard в период Акции и совершившие по ней первую покупку на любую сумму, получат Промокод Яндекс.Go на сумму 300 рублей. А держатели дебетовых карт JCB Standard, совершившие в течение любого периода1 Акции покупки на общую сумму более 3 500 рублей, получат дополнительный кешбэк 3 %2!

Карты JCB Standard – это масса преимуществ для ваших путешествий от программы лояльности JCB: скидки и подарки в различных зарубежных магазинах, аэропортах, кафе и ресторанах, бесплатные путеводители, а также специальные предложения от туристических агентств.

Подать заявку на выпуск карты JCB Standard можно на сайте jcb.dvbank.ru, по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), а также в любом офисе Банка.

1Периоды совершения операций покупок, участвующих в Акции: Период 1 – с 04.06.2021 г. по 30.06.2021 г. включительно; Период 2 – с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г. включительно; Период 3 – с 01.08.2021 г. по 31.08.2021 г. включительно.

2Подведение итогов и начисление кешбэка производится по итогам каждого периода и суммируется с кешбэком, предусмотренным тарифами по карте. Максимальная сумма выплаты кешбэка по Акции – 1500 рублей в месяц, но не более 3 000 рублей за весь период Акции.

Организатор Акции: АО «Дальневосточный банк». Общий период проведения Акции: 04 июня 2021 г. – 30 сентября 2021 г. С подробной информацией об Акции, ее организаторе, правилах проведения, сроках и порядке получения призов можно ознакомиться на сайте wwww.jcb.dvbank.ru или по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).