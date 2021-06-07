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Реалист Банк сообщил о новой линейке вкладов и повышении ставок

Реалист Банк сообщил об изменении линейки вкладов для физических лиц и повышении ставок.

– В новую линейку входят вклады: «Управляемый», «Растущий доход», «Премиум» и «Реалист Премиум», – говорится в сообщении банка на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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