Райффайзенбанк сообщил о запуске онлайн-страховки для карт и счетов

В Райффайзенбанке появилась
Страховка покрывает риск мошеннических операций с картами и в
«Новый страховой продукт отвечает на два главных запроса клиента банка — защита карт и счетов от мошенников и возможность оформить все онлайн. Мы включили в покрытие карты других банков, чтобы клиенты могли использовать универсальную страховку в любой ситуации. Это простой способ снизить финансовые риски», — отметил Роман Карандин, руководитель направления некредитных продуктов Райффайзенбанка.
Оформить страховку можно полностью онлайн. Для этого нужно выбрать поле «Открыть продукт» в приложении Райффайзен Онлайн, перейти к страхованию карт и счетов, а затем выбрать сумму покрытия и дату начала страхования. Приложение покажет сумму страховой премии. Срок страхования составляет 1 год.