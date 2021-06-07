Райффайзенбанк сообщил о запуске онлайн-страховки для карт и счетов

В Райффайзенбанке появилась онлайн-страховка для карт, счетов, интернет-банка и личных вещей от действий мошенников или ограбления. Стоимость страховки составляет от 490 рублей до 5990 рублей в год, а страховое покрытие от 25 тыс. до 750 тыс. рублей. Программа защищает и карты других банков.

Страховка покрывает риск мошеннических операций с картами и в онлайн-банке , например, в результате звонков злоумышленников, при оплате покупок в интернете с использованием Google Pay и Apple Pay, риск компрометации онлайн-банка , а также ограбления при снятии наличных в банкомате.

«Новый страховой продукт отвечает на два главных запроса клиента банка — защита карт и счетов от мошенников и возможность оформить все онлайн. Мы включили в покрытие карты других банков, чтобы клиенты могли использовать универсальную страховку в любой ситуации. Это простой способ снизить финансовые риски», — отметил Роман Карандин, руководитель направления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Оформить страховку можно полностью онлайн. Для этого нужно выбрать поле «Открыть продукт» в приложении Райффайзен Онлайн, перейти к страхованию карт и счетов, а затем выбрать сумму покрытия и дату начала страхования. Приложение покажет сумму страховой премии. Срок страхования составляет 1 год.