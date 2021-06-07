В конкурсе «Мастера гостеприимства» Иркутскую область представит Павел Санников с проектом «Долина мечтателей»

Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. За победу будут бороться 200 участников со всей страны. Среди них – Павел Санников из Иркутска. Он представит проект «Долина мечтателей».

– Проект является ярким примером реализации принципов экотуризма в своём регионе. Продуманный до мелочей дизайн, уютная атмосфера в совокупности с экологичностью находят отклик в сердцах многих людей. Проект представляет собой глэмпинг-отель повышенной комфортности, находящийся рядом с о. Байкал на территории национального парка. Уникальность проекта заключается в круглогодичном формате работы: летом – это шатры, а зимой – домики, выполненные из байкальского снега и льда, – рассказывает Павел Санников.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. В 2021 году на конкурс поступило почти 30 000 заявок, и только 200 человек, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты, примут участие в финальном этапе.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.