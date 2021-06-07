На третье место по распространению коронавируса попала Бурятия

На первом Москва, на втором – Санкт-Петербург, сообщают в правительстве республики.

В понедельник, 07 июня, глава Бурятии провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Разработаны мероприятия по недопущению дальнейшего роста заболеваемости.

В целях снижения темпов роста заболеваемости членами штаба принят ряд решений по усилению ограничительных мер. Они коснулись режима работы общепита. Время работы предприятий общественного питания ограничено до 23:00. Теперь допускается рассадка не более четырех посетителей за одним столом без учета детей.

Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь. Без участия зрителей и с обязательным тестированием всех участников пройдут всероссийские спортивные соревнования.