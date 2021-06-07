S7 открыла продажи субсидированных авиабилетов на рейс Иркутск-Анадырь

S7 сообщила об открытии продажи билетов на прямой регулярный рейс из Иркутска в Анадырь по субсидированным тарифам в рамках Постановления Правительства РФ №1242.

Рейс будет выполняться по понедельникам начиная с 19 июля. Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться по 4 октября 2021, говорится в официальном сообщении компании.

Специальные тарифы предлагаются в рамках государственных программ по формированию региональной воздушной сети и доступны для всех категорий пассажиров.