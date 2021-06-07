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Бурятия ввела ограничения из-за новой волны коронавируса

Глава республики Алексей Цыденов выступил с заявлением и призвал жителей соблюдать меры профилактики. По его словам, число заболевших коронавирусом вновь растет, на сегодняшний день в республике уже 1100 человек находятся в больницах. Из них более 800 человек – с ковидной пневмонией, 77 человек находятся в реанимации.

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– Больше половины больных и тех, кто находится в реанимации, это люди моложе 65 лет. То есть ковид помолодел, и сейчас во всех возрастах практически равная заболеваемость. У нас и дети болеют, и взрослые, и старшее поколение. И, к сожалению, беременные женщины болеют. Ковид теперь уже касается всех, он по возрастам не делится, – подчеркнул Алексей Цыденов.

В республике вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, общепит будет работать до 23:00. При этом допускается рассадка не более 4 человек за столом, не считая детей.

Глава республики обратился ко всем работодателям, по возможности, максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, всех максимально соблюдать масочный режим.

– Ответственность за соблюдение всех мер безопасности и профилактики в торговых центрах несут владельцы, администраторы торговых центров. Тоже прошу на это обратить внимание и не переадресовывать ответственность, – напомнил глава республики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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