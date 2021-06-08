Россельхозбанк поздравил иркутян с Днем Города

5 июня 2021 года Иркутску исполнилось 360 лет. Региональный филиал Россельхозбанка принял участие в праздновании юбилея. На одной из основных площадок праздничных мероприятий - у памятника Александру III – банк представил объемную фотозону для горожан и предложил сделать всем желающим рисунки аквагримом в фирменных цветах банка. Активные участники мероприятия получили памятные призы и подарки от РСХБ.

«Сегодня мы отмечаем значимую дату – 360 лет со дня основания Иркутска. С каждым годом наш город становится интереснее и уютнее. Здесь удивительным образом уживается современность и дань старым традициям. Мы смогли сохранить атмосферу прежнего Иркутска с красивыми зданиями и уютными улицами с раскидистыми деревьями. И в тоже время это современный город, который стремительно развивается. Здесь живут самые доброжелательные и искренние люди. Мы поздравляем всех иркутян с праздником и желаем дальнейшего развития, удачи и счастливых встреч на улицах родного города!», - поздравила иркутян директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Утром на бульваре Гагарина стартовала «Иркутская велогонка», в которой приняли участие порядка 200 человек. Кроме того, в честь Дня города и Года массового спорта состоялось спортивное мероприятие на базе спортивного комплекса «Авиатор». Мэр города поздравил спортсменов иркутской федерации по рукопашному бою с присвоением разрядов, судейских категорий и клубных поясов.

«Сегодня мы постарались разнообразить программу праздничных мероприятий так, чтобы иркутяне и гости нашего города – каждый – нашли себе занятие по душе. Были организованы спортивные соревнования, детский праздник, концерт для представителей старшего поколения, культурная программа, – отметил мэр города Руслан Болотов. – 360 лет – значимая дата, поэтому отметим ее достойно. Празднование будет продолжено в сентябре: состоится большой концерт с приглашенными звездами, проведем городской карнавал, запустим праздничный фейерверк».