Рубль укрепляется вместе с другими сырьевыми валютами

На прошедшей неделе сырьевые активы и основные фондовые индексы, за исключением азиатских, продолжили рост, сообщил Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

Индекс Bloomberg Commodities за неделю вырос 2,0%, при этом лидером роста оказались сельскохозяйственные и энергетические товары. Цветные металлы завершили неделю снижением под влиянием данных по рынку труда США, которые вышли несколько хуже прогнозов, и снижения импорта меди Китаем.

Опубликованные Росстатом в понедельник 7 июня данные по российской инфляции (0,74% м/м, 6,0% г/г) оказались выше не только ожиданий экспертов, но и оперативных данных Росстата (0,61% м/м). Это, похоже, ставит точку в дискуссии о шаге повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 11 июня и говорит о том, что рост составит не менее 0,5 п.п. Кроме того, данные по инфляции усиливают ожидания рынка по решению регулятора повысить ставку еще на 0,5 п.п. на последнем заседании перед летним перерывом.

При этом долгосрочный уровень ожиданий по ключевой ставке, исходя из кривой свопов, почти не меняется и остается на уровне ниже 7%. Несмотря на рост ставок по ОФЗ, их уровень все равно остается на близком к минимальным уровням с 2008 г. и обуславливает сохранение высокой активности на долговом рынке не только корпораций, но и Минфина, который на прошедшей неделе разместил бумаг на 60 млрд руб.

Рубль вместе с другими сырьевыми валютами укрепился и преодолел отметку 73 руб./долл. При этом едва ли он пробьет долгосрочный уровень сопротивления 72,5 рублей за доллар до окончания двусторонней встречи Д. Байдена и В. Путина. Индекс доллара (DXY) остался вблизи уровня 90 п.