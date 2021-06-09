Дмитрий Абрамович: «Лето будет интересным и спортивным!»

Когда в Иркутске объявили Год массового спорта, работы в управлении по физической культуре и спорту администрации города существенно прибавилось. Массовые зарядки, народная олимпиада, спортивные праздники – процесс идет активно. О том, как проект внедрился в систему городского спорта, какие задумки будут воплощены летом и почему 2021 год призван объединить иркутян, мы поговорили с начальником управления по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрием Абрамовичем.

– Дмитрий Валерьевич, Год массового спорта стартовал в мае. Что было сделано за этот месяц?

– Начнем с того, что в городе уже активно идут массовые зарядки на 35 площадках. Конечно, май был не совсем удачным в плане погодных условий, иногда из-за дождя уличные тренировки переносились. Но это рабочие нюансы, на данный момент расписание полностью скорректировано. Сейчас в Иркутске потеплело и участников зарядок становится заметно больше. Процесс коммуникации идет: практически на всех точках инструкторы вместе с жителями создали группы в мессенджерах для информирования населения, делают анонсы в сети Инстаграм. Тренеры тоже постепенно втягиваются в процесс. Конечно, им на массовых зарядках сложнее работать, ведь там собираются совершенно разные люди: мужчины, женщины, дети, взрослые, пенсионеры. И ко всем нужно найти подход: инструкторы специально подбирают упражнения для людей без спортивного опыта, чтобы все смогли их выполнить. Я и сам посетил несколько зарядок: очень достойные занятия.

– Кто входит в тренерский штаб массовых зарядок?

– Инструкторы фитнес-клубов, представители спортивных федераций, а также наши титулованные тренеры, например, серебряный призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта по тхэквондо Наталья Иванова. Она ведет зарядки в Первомайском, там очень бодрые и оживленные занятия, хорошая наполняемость!

– Есть ли рейтинг активности площадок?

– Есть более активные точки, есть и места с небольшой посещаемостью: например, один из округов во втором Иркутске пока не оправдывает ожидания. Но отмечу, что мы не ждем, что абсолютно все 35 площадок «выстрелят». Если половина города будет активно охвачена, это уже станет отличным результатом!

– В каких еще мероприятиях Год а массового спорта задействовано ваше управление?

– С мая Городской спортивно-методический центр г. Иркутска проводит спортивные праздники в округах. Чаще всего это «Веселые старты» для ребятишек от 8 до 13 лет, но к ним подключаются и взрослые, и старшее поколение. Мероприятия согласовываются с депутатами городской думы, органами территориально-общественного самоуправления. Также в наших учреждениях (МКУ «ГСМЦ г. Иркутска», МКУ СШ «Центр развития спорта г. Иркутска») проходит производственная гимнастика для сотрудников. И есть задумка расширить эту практику: проводить 15-минутную зарядку в сквере Кирова для работников городской администрации. Чтобы все сотрудники мэрии выходили на производственную гимнастику в перерыве рабочего дня. Надеемся, что к нам присоединятся сотрудники правительства Иркутской области и гостиницы «Ангара». Это станет объединяющей практикой!

Также масштабное мероприятие, в котором будет задействован весь город – это «Народные игры от Бабра» – соревнования среди округов, общегородская олимпиада. Заявки уже начали поступать. Кроме этого, в планах тиражировать более масштабно проект фитнес-клуба «Весна» «Гонки Весны».

– Чем городским властям интересен Год массового спорта?

– Это партнерский проект, а при подобном взаимодействии бизнеса и власти всегда рождаются интересные идеи, вырабатываются совместные ресурсы. Помимо традиционных мероприятий появляются новые решения. Да, Год массового спорта в Иркутске закончится в декабре, но идеи, возникшие за это время, останутся надолго. Подчеркну, что главная задача органов местного самоуправления – это как раз таки массовый спорт. И объявленный в городе Год массового спорта позволит посмотреть на привычную работу свежим взглядом. Наша цель – создать условия для физической активности горожан, проводить любительские соревнования, возводить общедоступную инфраструктуру. Например, уже в июле в городе начнется массовое строительство спортивных площадок.

– Чувствуете обратную связь от горожан?

– Многие спрашивают, как можно присоединиться к Году массового спорта. И, что очень приятно, иркутяне интересуются: «Как вам помочь в реализации этого проекта?». На этой неделе, например, у нас встреча с руководством Иркутского авиазавода. Это огромное предприятие, целый микрорайон, десятки тысяч людей, готовые включиться в Год массового спорта в Иркутске. Заметно, что иркутяне сейчас объединяются благодаря спорту. И впереди нас ждет интересное спортивное лето!