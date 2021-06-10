Более 100 выпускников Иркутской области не согласились с результатами экзаменов и подали апелляцию

В Приангарье начала работать конфликтная комиссия, которая будет рассматривать апелляции выпускников о несогласии с результатами экзаменов. Как и в 2020 году, конфликтная комиссия будет работать в онлайн формате. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

10 июня комиссия рассмотрит апелляции по русскому языку и математике участников государственного выпускного экзамена из числа выпускников 11 классов. 11 июня продолжится рассмотрение апелляции по математике ГВЭ-11. Апелляции по математике подали 53 участника, по русскому языку – 51.

Конфликтная комиссия призвана решать спорные вопросы по результатам оценивания экзаменационной работы.

Как пояснил Максим Парфенов, участникам и их родителям важно понимать, что в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. При этом решение конфликтной комиссии является окончательным.