46% иркутян добираются до работы на общественном транспорте

46% иркутян обычно добираются до места работы на общественном транспорте, 31% - на личном автомобиле, 14% - пешком. Таковы результаты опроса жителей Иркутской области службой исследований hh.ru.

В целом данные Приангарья совпадают с данными по стране: в России общественный транспорт предпочитают 46%, а свой автомобиль – 30%. Наиболее часто общественным транспортом пользуются москвичи: 68% выбрали этот вариант, а личный автомобиль предпочитают жители Республик Башкортостан и Татарстан, а также Свердловской области.

При этом большинство жителей Иркутской области тратят на дорогу от дома до работы всего полчаса (48%), еще 35% добираются до места работы один час, а каждый седьмой проводит в дороге от 1 до 1,5 часов.