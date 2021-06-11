«Мы ожидаем рост турпотока на Байкал»

По итогам социологических опросов среди мест, куда бы хотел поехать российский турист, Байкал занимает третье место после Крыма и Санкт-Петербурга, обогнав Сочи. «Наш регион может, и должен, стать сильной точкой притяжения туристов – в этом уверены и в Иркутской области, и в республике Бурятия», – заявил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин на пресс-конференции «Развитие туризма на Байкале».

В 2021 году Иркутская область и Республика Бурятия объединили усилия и стали продвигать на федеральном уровне макрорегион «Байкал». Глава республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что большую роль в этом сыграл Сбербанк, который ведет свою деятельность на обеих территориях. По его словам, вопросы конкуренции между соседями неизбежны, но плюсов от интеграции усилий, безусловно, гораздо больше.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Весной в Москве прошла международная выставка по туризму – MITT 2021. На ней Иркутская область и Республика Бурятия были впервые представлены как макрорегион в едином павильоне «Байкал». Могу назвать это событие примером принципиально нового подхода в нашей совместной работе по реализации стратегии развития туризма на Байкале. Сбер заинтересован в синергии – она позволяет не только создавать качественные и экологичные турпродукты, но и увеличивает шансы макрорегиона на получение федерального финансирования.

На пресс-конференции «Развитие туризма на Байкале», которая состоялась 8 июня с участием глав Иркутской области и республики Бурятия, было объявлено, что макрорегион ставит перед собой цель увеличить турпоток на Байкал к 2024 году до 3,9 млн человек, а средний чек туриста – до 1,5 тыс. долларов.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– До конца года мы должны разработать региональную программу развития туризма как минимум на ближайшие пять лет, а чтобы это сделать, нам нужны хорошие союзники и партнёры.

При этом Игорь Кобзев отметил, что развивая туристические территории, такие как Листвянка, Ольхон, Большое Голоустное, важно сохранять баланс между экономикой и экологией.

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия:

– Мы ожидаем, что в ближайшие три года у нас произойдет скачкообразный рост предложений и хорошего сервиса для туристов. Мы улучшаем логистическую доступность, строим инженерные сооружения для новых проектов – с обязательным соблюдением экологических требований. Уверены, что вскоре мы почувствуем не просто рост турпотока, а рост денежного потока: появятся новые рабочие места, у местных жителей будет больше возможностей для сбыта продуктов и сувенирной продукции, оказания экскурсионных и транспортных услуг.