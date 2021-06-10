Три главных риска США из-за препятствий строительству «Северного потока-2»

Наконец-то официальные лица в США признали очевидный факт: продолжать вводить санкции против «Северного потока-2» — это значит, окончательно испортить отношения с Германией.

А если США испортят отношения с Германией, крупнейшей экономикой Евросоюза, значит, испортят отношения и с остальным Евросоюзом, за исключением, может быть, очень лояльных США стран Балтии. Санкции США против европейского бизнеса привели бы к ответным мерам ЕС. Возможно даже, что к ответным санкциям против американских корпораций. Напомним, что в 2019 году Еврокомиссия уже оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за нарушение принципов европейской конкуренции и неправильную, с точки зрения Еврокомиссии, рекламную политику.

В конечном счёте, если США разругаются с Евросоюзом окончательно, не исключено, что ЕС начнёт открыто проводить протекционистскую политику для защиты своих рынков от экспансии американского бизнеса. Тем более, что сейчас в Евросоюзе (впрочем, как и в США) в моде экологическая тема, в связи с чем теоретически можно было бы предположить иски европейских экологов к американским нефтяным корпорациям.

Ведь совсем недавно суд в Гааге вынес исторически беспрецедентное решение против Royal Dutch Shell, заставив корпорацию изменить свою среднесрочную бизнес-стратегию, сделав её более экологичной. Англо-голландская корпорация (отметим, что этот исторический прецедент почему-то возник сразу после выхода Великобритании из ЕС) будет обжаловать это решение, однако прецедент уже создан, и не исключено, что он мог бы распространиться на американские корпорации, работающие в Европе, тем более что в США экологи к некоторым из них уже предъявляли претензии.

Да и накануне назначенного на 15 июня саммита «ЕС-США» и на 16 июня американо-российского саммита в Женеве администрации Байдена совсем невыгодно обострять отношения как с Россией, так и с ЕС, иначе важные для США внешнеполитические вопросы (например, иранская ядерная программа) по-прежнему останутся нерешёнными.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»