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Почти половина счастливых россиян живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, в каких городах России живут самые счастливые люли. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России. 

На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый – в Новосибирске. 

Каждый пятый житель России (21%) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% – в Санкт-Петербурге, а 13% – в Екатеринбурге.  

Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) живет в Москве. Еще 13% указали, что проживают в Нижнем Новгороде, а 9% – в Санкт-Петербурге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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