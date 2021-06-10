Бизнесмена из Иркутской области обвинили в хищении 7,9 млн рублей из государственной казны

СУ СКР по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что предпринимателя – главу крестьянского фермерского хозяйства, осуществлявшего деятельность в Тайшетском районе, обвинили в хищении из государственного бюджета 7,9 млн рублей.

Установлено, что мужчина выиграл грант в 10 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы в Приангарье. «Для придания видимости законности использования средств гранта обвиняемым в Министерство сельского хозяйства Иркутской области были предоставлены фиктивные документы по строительству свинофермы в рамках реализации средств гранта», – отмечают следователи. Однако фактически свиноферма не была построена, а деньги на строительство в 7,9 млн рублей были перечислены на счет фирмы «однодневки», а в дальнейшем – обналичены.

Кроме того, чтобы ввести сотрудников министерства в заблуждение окончательно, бизнесмен нашел свиноферму 50-летней давности и сделал в ней косметический ремонт, чтобы выдать ее за новое строение. Также по прошествии более чем 2,5 года с момента получения средств гранта обвиняемый подал в налоговую декларацию по НДС, чтобы возместить из бюджета РФ 2,8 млн рублей фирме «однодневке», которая якобы осуществляла строительство свинофермы. Однако сделать это не удалось – мужчину поймали.

Его обвинили по двум уголовным статьям – «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «Мошенничество в особо крупном размере», предусматривающие санкции до 10 лет лишения свободы.

Во время следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и добровольно возместил причиненный им ущерб. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.