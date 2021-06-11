Школа с детсадом появится в Большом Голоустном вместо сгоревшей к осени 2021 года

Новую школу в поселке Большое Голоустное Иркутской области, где минувшей осенью сгорела старая школа, построят к осени 2021 года, она будет совмещена с детсадом, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

«Здание будет модульное. Решение принято совместно с родителями. Это сэкономит время и ресурсы. Проект современный. Здание будет двухэтажное. Для начальной школы и детсада предусмотрены отдельные блоки. Особое внимание – пожарной безопасности. Здание будет иметь третью степень огнестойкости. Школу-сад оснастят системами пожаротушения, управления эвакуацией, сигнализациями», – отметил глава региона.

На территории учебного заведения появятся игровые площадки для дошколят, мини-корт, полоса препятствий, отдельная физкультурная площадка для начальных классов. Строительство учреждения уже началось.