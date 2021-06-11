Коршуновский ГОК организовал летний отдых для детей сотрудников

Этим летом в санатории Иркутской области и Черноморского побережья отправятся 64 ребенка, сообщают в компании.

Оздоровительные учреждения (в числе которых здравницы «Мандарин», «Братское взморье», «Солнечный», «Айболит», «Юбилейный», «Надежда») предоставят юным жителям Нижнеилимского района полный спектр услуг и хорошее питание.

«Организация летнего детского отдыха остается одним из приоритетных направлений социальной политики компании. Работники комбината имеют возможность приобрести детские путевки по льготной цене, доступной каждому», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников.