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Коршуновский ГОК организовал летний отдых для детей сотрудников

Этим летом в санатории Иркутской области и Черноморского побережья отправятся 64 ребенка, сообщают в компании.

Оздоровительные учреждения (в числе которых здравницы «Мандарин», «Братское взморье», «Солнечный», «Айболит», «Юбилейный», «Надежда») предоставят юным жителям Нижнеилимского района полный спектр услуг и хорошее питание. 

«Организация летнего детского отдыха остается одним из приоритетных направлений социальной политики компании. Работники комбината имеют возможность приобрести детские путевки по льготной цене, доступной каждому», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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