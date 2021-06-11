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Три пожара ликвидировали в лесах Иркутской области

Также ликвидировано два ранее зарегистрированных лесных пожара в Усть-Удинском и Усть-Кутском районах на общей площади 1204 га, сообщают в администрации области.

Локализовано вновь обнаруженное возгорание в Нижнеилимском районе на площади 21,7. Продолжает находиться в локализованном состоянии один ранее зарегистрированный пожара в Усть-Кутском районе на площади 1280, из которых 420 га непокрытых лесом. 

Действующими на утро 11 июня перешло четыре вновь обнаруженных возгорания: три – в Усть-Илимском районе, один – в Чунском. Также действуют шесть ранее зарегистрированных лесных пожара: два – в Катангском районе, по одному – в Мамско-Чуйском, Киренском, Нижнеилимском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих очагов 35070,5 га.  

Пять вновь зарегистрированных пожаров возникло предположительно из-за гроз на арендованных участках. Возгорание в Зиминском районе началось по вине местного населения на незакрепленной за арендаторами территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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