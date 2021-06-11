Больше половины иркутян были подвержены выгоранию на работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Иркутской области и выяснила, как они справляются с профессиональным выгоранием.

63% жителей Иркутской области хотя бы однажды были подвержены профессиональному выгоранию. Еще 20% с выгоранием не сталкивались, а 17% затруднились ответить.

13% выгоревших на работе респондентов никак не пытались справиться с этим состоянием, остальные пробовали разные методы. Так, 46% подошли к проблеме радикально и сменили работу, 43% взяли отпуск, 26% налегли на спорт. 20% сменили свою профессию, 13% практиковали медитацию, 10% – посещали психолога. Кроме того, 9% признали, что им справиться с выгоранием помог алкоголь, 7% – курение.

«Чаще всего с проблемой тотальной усталости от работы сталкиваются специалисты по управлению персоналом, а также маркетологи и специалисты по рекламе и PR. Кстати, именно маркетологи и пиарщики чаще других пытались решить эту проблему с помощью алкоголя. Меньше всех профессиональному выгоранию подвержен рабочий персонал», – отмечает Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Те респонденты, что никогда не сталкивались с профессиональным выгоранием, уверены, что им больше всего помогает спорт и регулярный отпуск.