В Иркутской области массово проверяют аттракционы

Во всех муниципалитетах Иркутской области пройдут плановые осмотры аттракционов. По состоянию на 5 июня 2021 года в регионе проверено 92 аттракциона, из них только 6 состояли на регистрационном учете. Об этом сообщил руководитель службы Александр Ведерников.

Единые требования к установке и использованию аттракционов в РФ введены с 9 апреля 2020 года. Сейчас в Приангарье регистрируют развлекательные конструкции и контролируют их работу специалисты службы Гостехнадзора Иркутской области.

– В летний период популярность аттракционов возрастает, поэтому наша задача – проверить их на предмет безопасности. Каждая карусель, колесо обозрения, башня свободного падения, батут и другие аттракционы должны быть поставлены на учет в органах гостехнадзора по месту установки. Если их будут перемещать, понадобится временная регистрация по месту пребывания, – подчеркнул Александр Ведерников.

В Гостехнадзоре подчеркивают, что зарегистрировать объект развлечения надо до его ввода в эксплуатацию – за исключением тех, которые уже работают. Для них установлены переходные периоды в зависимости от степени потенциальной опасности: чем она выше, тем меньше срок.