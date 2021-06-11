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Из-за сильного ливня оперативные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы

Такое поручение дал мэр города Руслан Болотов.

По информации МКУ г. Иркутска «Безопасный город» пока в Иркутске не зафиксировано подтоплений и паводков. Режим сброса иркутской ГЭС уменьшен до уровня 2100 м3.

– По прогнозам метеорологов обильные дожди на территории Иркутска и прилегающих районов продолжатся на протяжении всех выходных дней. В связи с этим ведется постоянный мониторинг ситуации, связанной с возможными подтоплениями и другими внештатными ситуациями. Ситуацию держим на особом контроле, – подчеркнул мэр.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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