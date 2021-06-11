Директор по продажам корпорации «Иркут» опроверг новость о кредите на производство 1100 самолетов

Он рассказал, что указанная сумма рассчитана как произведение количества самолетов на прогнозируемую среднюю цену продажи, сообщают в компании.

Директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники ПАО «Корпорация «Иркут» Кирилл Будаев заявляет, что в ходе международной конференции «Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ» он не сообщал, что российской авиационной промышленности на производство 1100 воздушных судов требуются кредиты на сумму 4,15 трлн рублей.

Речь шла о том, что для финансирования лизинга такого количества самолетов лизинговым компаниям до 2035 года потребуется сумма, примерно эквивалентная 4,15 трлн рублей.