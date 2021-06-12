Новый детсад в Тулуне могут ввести в эксплуатацию уже в 2021 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что новый детсад в Тулуне на 140 мест могут достроить уже в текущем году.

«По детскому саду строительная готовность – 70%. Внутренние работы практически закончены. Занимаются наружными сетями, благоустройством. Есть перспективы, что сдадут сад уже в этом году. Для этого надо решить вопрос с перераспределением средств», – отметил глава региона.

Кроме того, рядом с детсадом строят трехэтажную школу на 250 мест, она будет готова к лету 2022 года. Стройка объектов ведется на 3-ей Заречной улице.

Новый детсад в микрорайоне Угольщиков откроют уже этим летом – это первый сад с бассейном в городе. Здесь есть комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием. В каждой группе имеется проектор, передвижная доска, ноутбук. Объект полностью укомплектован кадрами.