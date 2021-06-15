Альфа-Банк отправит сотрудников в Стэнфорд

Альфа-Банк отправит самых креативных сотрудников в Стэнфордский университет для обмена опытом. Кандидатов для поездки в Стэнфорд мы отобрали по результатам корпоративной программы Digital Entrepreneurs.

За два месяца участники программы в составе десяти команд детально изучали как работают самые успешные стартапы Кремниевой долины, строили форкасты, разбирали проблемные кейсы и предлагали решения. На практических сессиях команды знакомились с инструментами инновационного развития крупных корпораций и учились лучшим практикам управления продуктами на всем пути — от идеи до масштабирования. Кураторами курса стали профессор Стэнфорда Илья Стребулаев и выпускник этого же университета, эксперт по инновациям Алекс Данг.

«Успешная компания нового поколения — это результат одновременной работы большого количества небольших команд. Во главе таких команд должны стоять самостоятельные сильные лидеры с предпринимательским мышлением и амбициями, а изучение практического опыта лучших игроков должно становиться регулярной привычкой, чтобы расширять кругозор и уметь быстро адаптироваться. Одно дело, например, читать книгу про Amazon, и совсем другое — в формате off the record узнать, как там всё устроено на самом деле. В реальной жизни всё сложнее и интереснее. На программе Digital Enterpreneurs мы без воды и общих слов познакомились с очень практичными кейсами по ключевым темам: это и внутренние стартапы, и партнёрства, и работа с талантами, и корпоративная культура. Мы в Альфе всегда готовы к новым вызовам, потому что перенимаем опыт у лучших», — поделился главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Современную корпоративную инновационную культуру создают люди, которые научились быть лидерами, руководителями своих проектов, внутренними предпринимателями. Это то, чему мы учим в Стэнфорде. То, что знают создатели самых прорывных стартапов Кремниевой долины, в числе которых теперь — команда Альфы», — отметил Илья Стребулаев на встрече с командами в день завершения программы.