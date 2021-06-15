Новости

Представитель Банка «Солидарность» встретился с руководителями и активистами таджикистанской диаспоры челябинской области

8 июня 2021 года Генеральный консул Республики Таджикистан  в г. Екатеринбурге Зафар Сайидзода  и официальный  представитель Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в уральском регионе Бехруз  Холиков - в предверии  Дня национального единства Таджикистана (27 июня) и приближающегося 30-летнего юбилея государственной независимости страны (9 сентября) - провели в городе Челябинске встречу с руководителями  и активистами таджикистанской диаспоры Челябинской области. Во встрече приняла участие Управляющая филиалом «Уральский» АО КБ «Солидарность» Ксения Красовская.

В ходе многочасовой встречи, в  рамках которой состоялся дружеский содержательный разговор, свободный обмен мнениями между  его участниками охватил все актуальные вопросы и задачи, которые были поставлены в речи Президента  Таджикистана  Эмомали Рахмона  в декабре  2019 года  в  г. Санкт -Петербурге  перед представителями таджикистанской диаспоры, трудовой миграции и студенческой молодёжи.

Было обращено внимание на важность  повышения уровня правовой  и политической культуры  трудовых мигрантов, прибывающих в этот регион России из Таджикистана, и оказания им реального содействия в их адаптации к российской социально-культурной среде.

Выступление Ксении Красовской было посвящено вопросам банковского обслуживания таджикистанских трудовых мигрантов и местных предпринимателей из числа уроженцев Таджикистана с учётом их жизненных интересов и вызвало большой интерес у частников встречи, показав актуальность деятельности Банка в части разработки комплексной программы сопровождения трудовой миграции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Александр Абрамкин: Туристическая отрасль Байкальского региона активно восстанавливается
«Мы ожидаем рост турпотока на Байкал»
«Успевайте занимать места». В Иркутске обсудили планы по развитию туристических проектов на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании