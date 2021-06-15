Представитель Банка «Солидарность» встретился с руководителями и активистами таджикистанской диаспоры челябинской области

8 июня 2021 года Генеральный консул Республики Таджикистан в г. Екатеринбурге Зафар Сайидзода и официальный представитель Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в уральском регионе Бехруз Холиков - в предверии Дня национального единства Таджикистана (27 июня) и приближающегося 30-летнего юбилея государственной независимости страны (9 сентября) - провели в городе Челябинске встречу с руководителями и активистами таджикистанской диаспоры Челябинской области. Во встрече приняла участие Управляющая филиалом «Уральский» АО КБ «Солидарность» Ксения Красовская.

В ходе многочасовой встречи, в рамках которой состоялся дружеский содержательный разговор, свободный обмен мнениями между его участниками охватил все актуальные вопросы и задачи, которые были поставлены в речи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в декабре 2019 года в г. Санкт -Петербурге перед представителями таджикистанской диаспоры, трудовой миграции и студенческой молодёжи.

Было обращено внимание на важность повышения уровня правовой и политической культуры трудовых мигрантов, прибывающих в этот регион России из Таджикистана, и оказания им реального содействия в их адаптации к российской социально-культурной среде.

Выступление Ксении Красовской было посвящено вопросам банковского обслуживания таджикистанских трудовых мигрантов и местных предпринимателей из числа уроженцев Таджикистана с учётом их жизненных интересов и вызвало большой интерес у частников встречи, показав актуальность деятельности Банка в части разработки комплексной программы сопровождения трудовой миграции.