Комментарий директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка о повышении уровня ключевой ставки ЦБ РФ

Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка:

Краткие итоги заседания Банка России - повышение ключевой ставки на 50 бп (до 5.50%) и готовность повышать ключевую ставку на последующих заседаниях – полностью соответствуют набору предпосылок, накопленных с конца прошлого заседания. Очевидно, регулятор оказался удивлен, впрочем как и все мы, инфляционной траекторией и устойчивостью инфляционных ожиданий. Однако майская инфляция – лишь вершина айсберга, так как впереди предстоит урожайный сезон и любой сбой в сезонной модели цен будет отражаться на годовых оценках инфляции и ожиданиях потребителей.

В этой связи, тезис о нахождении инфляции выше текущих прогнозов выглядит довольно значимым, но слабо поясненным – насколько прогнозы остаются позади и потребуется ли их пересмотр на ближайшем заседании. Кроме того, регулятор минимизировал дискуссию о характере инфляционной динамики, в то время как западные центральные банки довольно решительно придерживаются версии об инфляции «переходного периода» - не получится ли так, что сейчас регулятор борется с внешней инфляцией, а следующем году окажется в состоянии сверхжестких денежно-кредитных условий. Возможно, пресс-конференция Э.Набиуллиной более подробно пояснить позицию Банка России, однако пока мы исходим из аккуратной предпосылки о повышении ставки на 25 бп на следующем заседании в июле.