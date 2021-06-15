Шесть нелегальных кредиторов обнаружили в Иркутской области

Одна из распространенных схем – работа нелегальных ломбардов под видом комиссионных магазинов, сообщают эксперты Банка России.

Обращаясь к таким организациям, люди уверенны в том, что оформили заем в ломбарде. Это значит, что предмет залога внезапно не продадут, и ставка не поменяется в большую сторону. В случае необходимости на ломбард можно обратиться с официальной жалобой в Банк России. А фактически они оставляют вещь в залог нелегальной компании, деятельность которой Банк России не контролирует.

Обращение к нелегальному кредитору для заемщика, прежде всего, – это серьезный риск роста процентной ставки и даже потери залога.

«Если человеку потребовался заем, то нужно обязательно проверить организацию, в которую он решил обратиться. Она должна входить в реестр Банка России или иметь лицензию регулятора. Выяснить все это можно на нашем сайте. Там же теперь есть возможность сразу проверить, нет ли этой организации в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. В этот перечень вошли выявленные Банком России черные кредиторы, компании с признаками финансовых пирамид и нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. Он будет регулярно обновляться. И, если в нем вы обнаружили тех, к кому хотели обратиться, я бы порекомендовал отказаться от их услуг и поискать легального кредитора», – отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.