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Детскую железную дорогу в Иркутске закроют на все лето из-за коронавируса

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ВСЖД решили не открывать летом 2021 года Детскую железную дорогу в Иркутске из-за неблагоприятной эпидситуации, связанной с коронавирусом, сообщается на сайте организации.

«Малая магистраль будет открыта только для юных железнодорожников, которым необходимо осваивать летние практические работы. Отметим, практика проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора: на территории введен масочный режим, проводится ежедневная термометрия, системная обработка всех поверхностей, в том числе и подвижного состава», – говорится в сообщении.

Напомним, в Иркутской области наблюдается рост больных коронавирусом. За последние сутки заболел 121 человек. Стремительно растет и число госпитализированных – за последний день в больницы области увезли рекордное за 7 месяцев количество больных ковидом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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