АО «Дальневосточный банк» информирует клиентов о закрытии дополнительного офиса 13 в г. Владивостоке

Уважаемые клиенты!

АО «Дальневосточный банк» уведомляет вас о том, что 30 июня 2021 года — последний рабочий день дополнительного офиса 13, расположенного по адресу: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25.

Обслуживание клиентов дополнительного офиса 13 будет осуществляться в дополнительном офисе 04 по адресу: 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 27.

По всем вопросам обслуживания просим обращаться:

до 13:00 часов 30 июня 2021 года (включительно) в дополнительный офис 13 по адресу:

690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25.

Телефон: +7 (423) 227-76-46

690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25. Телефон: +7 (423) 227-76-46 с 13:00 часов 30 июня 2021 года в дополнительный офис 04 по адресу:

690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 27.

Телефон для физических лиц: +7 (423) 263-96-53

Телефон для юридических лиц:+7 (423) 263-03-82

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе «Офисы банка».

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).