Россельхозбанк: правовое регулирование гостевых домов увеличит инфраструктуру для сельского туризма до 61 тыс. мест в перспективе 2-3 лет

Легализация деятельности гостевых домов будет способствовать развитию туристической инфраструктуры сельских поселений страны, увеличению числа официальных рабочих мест, а также в целом благотворно повлияет на развитие такой набирающей популярность формы отдыха, как сельский туризм. По прогнозу Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка в перспективе 2-3 лет с переходом в правовое поле таких домов номерной фонд может составить порядка 61 тыс., а количество рабочих мест в этом секторе возрастет до 7-14 тыс.

Резкое изменение структуры туристического потока в пользу внутреннего туризма, вызванное, в том числе пандемийными ограничениями, привело к возникновению и быстрому развитию новых форм отдыха, в том числе гостевых домов. По организации деятельности такие формы отдыха граничат с туристическими базами и кемпингом.

Регулирование деятельности гостевых домов позволит легализовать использование строений, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.

По расчетам Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования банка в течение года количество мест размещений в таких домах может составить до 36 тыс., а в ближайшие 2-3 года возрасти до 61 тыс.

«Преимущества такого вида отдыха в ценовой доступности для большинства граждан, небольшом транспортном плече, позволяющем путешествовать на своем автомобиле. Кроме того, это введение новых мест и ландшафтов, достопримечательностей в туристический оборот», - поясняет руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Вместе с тем 83% отдохнувших в 2020 году размещались на базах отдыха, в кемпингах и в других организациях отдыха, а на туристских базах – 9,8%. Лишь 7, 2% - в традиционных домах отдыха. Наиболее пострадавшей от сложной эпидемиологической ситуации является категория туристических баз – в 2019 году на нее приходилось почти в полтора раза большая доля - 14,1%. Число отдохнувших на турбазах сократилось с 1,16 млн человек в 2019 году до 0,47 млн в 2020 году. При этом в последние пять лет число коек выросло в 2,3 раза на базах отдыха, в кемпингах и в других организациях отдыха, а на туристских базах – в 1,5.

«Всё это говорит о хороших перспективах гостевых домов на землях для индивидуального жилищного строительства. Однако не следует ждать взрывного роста именно этой формы размещения отдыхающих, даже если после 1 июля текущего года будут приняты благоприятные для этого направления решения. По мере перехода в правовое поле число гостевых домов в течение года может увеличиться примерно от 2 до 4 тыс. по 6-9 спальных мест, а в перспективе 2-3 лет - до 7 тыс. домов», - уточняет Дмитрий Тарасов.

При этом рост числа официальных рабочих мест будет умеренным - увеличение рабочих мест составит по 1-2 человека на каждый дом. Соответственно, в перспективе нескольких лет число официально трудоустроенных возрастет до 7-14 тыс.

По мнению экспертов банка, по мере совершенствования механизма регулирования этого бизнеса на горизонте нескольких лет вполне оправданными будут ожидания быстрого роста этой формы размещения с учетом повышения спроса на подобные услуги. И при благоприятных обстоятельствах для старта бизнеса, реакцией на этот спрос будет быстрый рост предложения.

Для этого уже сформировались необходимые внешние условия. Это не только растущий спрос, но и возможность предложить свои услуги через экосистемы и цифровые платформы большому количеству потребителей, подтвердить качество хорошими отзывами и сформировать график посещений через дистанционные каналы.

«И здесь эти ресурсы дают значимый эффект, позволяя, в том числе достичь уровня турфирм, которые конструируют поездки/туры, а также тех, кто планирует поездки индивидуально. Хозяин гостевого дома освобождается от проблем создать необходимость постоянной загрузки, получает обратную связь, а клиенты могут бронировать ночлег и быть уверены в определенном качестве (по отзывам и контролю экосистемы)», - заключает Дмитрий Тарасов.

В Европе, по данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в отрасль вовлечены примерно 100 тыс. фермеров. Отрасль напрямую и косвенно поддерживает около 1 млн рабочих мест и генерируется при этом около 150 млрд евро выручки. В Европе агротуризм приносит порядка 35% от совокупного дохода сельхозпроизводителей.

В России на настоящий момент около 80% объектов агротуризма расположены в регионах Центрального, Южного и Приволжского федерального округов. На четвёртой позиции расположен Северо-Запад России с долей порядка 9%. При этом особенность округа заключается в огромном туристическом потенциале: это и сохранившиеся ремёсла, и уникальная архитектура, и культурно-историческое наследие.