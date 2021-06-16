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Ученые спрогнозировали пик роста числа больных коронавирусом в России

Российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета, после того как неделю назад в России стало резко расти число новых случаев COVID-19, сделали прогноз по дальнейшему развитию пандемии, пишут «Известия».

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«Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня – примерно 25 тыс. В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тыс., что даже выше январского пика. Напомню, в январе максимальное число активных случаев составило порядка 560 тыс. Однако количество новых случаев в январе было выше – около 29 тыс.», – сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

После пика заболеваемость пойдет на спад. По прогнозу СпбГУ, к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тыс. Снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону, следует из расчетов петербургских математиков. По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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