Привитого от COVID-19 главу Республики Коми госпитализировали с коронавирусом

Главу российской Республики Коми Владимира Уйбу, который ранее привился от COVID-19, госпитализировали с коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.

«Я все-таки заболел коронавирусом, поэтому нахожусь сейчас в палате республиканской инфекционной больницы. Я привился «Спутником V», получил достаточно высокий титр снова антител. И, вот, повторное заражение», – сообщил глава республики.

При этом он отметил, что если бы не привился ранее, то при обнаруженной в его организме сейчас высокой вирусной нагрузке болезнь протекала бы в очень тяжелой форме. Уйба оценивает свое состояние как удовлетворительное и проходит в настоящее время все необходимое лечение. Несмотря на болезнь, глава республики продолжает удаленно работать в правительстве и по-прежнему согласовывает все решения и указания.

Владимир Уйба отметил, что ситуация с ковидом в Коми ухудшается, открываются новые места для больных. Он попросил местных жителей соблюдать все меры предосторожности, а также призвал прививаться от болезни.