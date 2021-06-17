Ольга Голодец приняла участие в заседании Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции

Выступая на заседании Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции, Ольга Голодец поделилась опытом Сбера по защите сотрудников в условиях COVID-19.

Участники встречи высоко оценили работу Сбера по защите здоровья своих сотрудников и вклад в работу по противодействию распространению пандемии на территории Российской Федерации и рекомендовали использовать накопленный опыт Сбера в текущей деятельности компаний — членов РСПП.

Сегодня необходимо продолжить комплексный подход к защите сотрудников от коронавирусной инфекции. Важно соблюдение масочного режима, социальной дистанции; дезинфекция; выделение необходимых СИЗов для обеспечения ежедневной деятельности компаний; использовать передовые технологии, в том числе и телемедицину, которая уже доказала свою эффективность в первую волну COVID-19. Безусловно, нужно прививаться. Сегодня прививка является единственным верным способом к выработке коллективного иммунитета и сохранения жизни.

Ольга Голодец

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции был создан 17 марта 2020 года в целях предотвращения распространения коронавируса с помощью объединения организационно-технических возможностей крупных промышленных компаний и координации усилий с федеральными и региональными органами власти, а также в целях создания условий для обеспечения стабильности в работе предприятий, особенно работающих в непрерывном цикле. 20 марта 2020 года Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин провёл первое заседание совета.