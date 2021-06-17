ВТБ в 10 раз снизил сумму для льготного обмена валюты

ВТБ снизил размер суммы для льготного обмена валюты до 100 у.е. Им могут воспользоваться все клиенты ВТБ Онлайн. Ранее льготный курс был доступен только при обмене валюты от 1 000 у.е. При этом чем больше сумма, тем меньше разница банковского курса обмена с биржевым.

«Обмен валюты в ВТБ Онлайн пользуется популярностью у клиентов: в месяц около 200 тыс. пользователей совершают более 250 тыс. транзакций. Чтобы сделать услугу еще популярнее, мы решили снизить порог льготного курса до 100 у.е., теперь он станет доступнее для всех клиентов ВТБ Онлайн, которые будут менять валюту по сниженному курсу», — сказал Алексей Хранилов, начальник управления переводов ВТБ.

«Мы продолжаем активно развивать конверсионный бизнес в ВТБ Онлайн. Снижение минимальной суммы обмена сделает услугу еще комфортнее: клиенты смогут выгодно обменивать небольшие суммы широкого спектра валют», — сказал Даниэль Хайндль, заместитель руководителя департамента продаж продуктов финансовых рынков — начальник управления продаж конверсионных и процентных инструментов, вице-президент ВТБ.

Сейчас льготный курс доступен для обмена долларов, евро, британских фунтов, китайских юаней, швейцарских франков, японских йен, норвежских и шведских крон.

Чтобы провести операцию, клиентам необходимо открыть счет в необходимой валюте. Это можно сделать онлайн или в любом отделении ВТБ. После этого обмен будет доступен в мобильном приложении и интернет-банке в режиме 24/7. Для этого в разделе «Платежи и переводы» нужно перейти в меню «Между своими счетами и обмен валюты», указать два счета в разных валютах, нужную сумму и подтвердить операцию. Курс отразится сразу после выбора счетов.

ВТБ запустил онлайн-обмен валюты в долларах США и евро по льготному курсу в мае 2020 года. Тогда услуга стала доступна для всех пользователей ВТБ Онлайн, ранее она предлагалась только клиентам сегментов «Привилегия» и «Прайм».