«Предсказуемо абсурдное решение». Дерипаска об отказе суда США отменить санкции

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал РБК отказ американского суда удовлетворить иск об отмене санкций Минфина США против него. Предприниматель заявил, что продолжит защищать себя и тех, «кого против их воли сделали пешками в грязных политических играх».

Решение суда Дерипаска назвал «предсказуемо абсурдным». По словам бизнесмена, инстанция проигнорировала суть дела, которая заключается в том, что санкции были введены против него «на основе нескольких бульварных статей» и «привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей».

«Из постановления суда красноречиво следует, что OFAC (Office of Foreign Assets Control; управление по контролю над иностранными активами в Минфине США. – РБК) не должен соблюдать установленные процедуры, может выбирать, какие доказательства раскрывать, а какие утаивать, и волен вкладывать в слова тот смысл, который им удобен», – заявил бизнесмен. – Великое американское лицемерие проявляется в том, как правовая система США объявляет себя оплотом мировой справедливости, но на деле заинтересована лишь в продвижении повестки американских политиков. Заложниками их политики стали миллионы россиян, живущих и работающих в регионах России. По сути, они остались не только без основателя, создавшего компании, в которых работают, они остались без гаранта их стабильности и руководителя, всегда игравшего активную роль в социально-экономическом развитии регионов, того, кто представлял и защищал их интересы и в Москве, и в регионах».

Напомним, что в апреле 2018 года США ввели санкции против Дерипаски, а также принадлежавших ему UC Rusal и En+, запретив американским компаниям вести с ними бизнес. В начале 2019-го Минфин США согласился снять ограничения против UC Rusal, после того как Дерипаска снизил долю в контролирующем акционере компании En+ c 70% до менее чем 45%.

Несколько месяцев спустя власти США обосновали введение ограничений против бизнесмена тем, что он действовал «от имени/в интересах» высокопоставленных российских чиновников (в частности, OFAC привело статью в The Nation о том, что Дерипаска в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина») и «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией «ЕвроСибЭнерго»). Дерипаска назвал отчет OFAC «халтурно подготовленным» и «состоящим из клеветы и домыслов».

В марте 2019 года он подал иск к Минфину США с требованием отменить санкции, как писал Forbes, бизнесмен оценил свои потери в $7,5 млрд. Четырнадцатого июня суд отказался встать на сторону Дерипаски.