Кадры для IT. В Иркутске открывается Baikal Digital Academy

Самостоятельно готовить новых специалистов решили иркутские IT-компании. Первый курс в Baikal Digital Academy стартует уже в июле. О том, кто, зачем и как будет «ковать» кадры для IT-отрасли региона, мы поговорили с инициатором проекта, директором компании «Адикт» Антоном Паймышевым.

Антон Паймышев, директор «Адикт»

1. В чем суть проекта?

– Сейчас много говорится о том, что вузы оторваны от практики. Многим IT-компаниям требуются кадры, но их всегда приходится подготавливать, переучивать под себя. Я подумал и решил, что надо самим браться и делать. Суть проекта в том, чтобы начать готовить IT-специалистов силами самих компаний, а не учебных заведений.

2. Кто выступает партнерами Академии?

– В первую очередь, все ведущие IT-компании Иркутска: ITSumma, ISPsystem, FirstVDS, Техдиректор, сам Адикт, конечно. Также с нами сотрудничают вузы: Институт математики и информационных технологий Иркутского госуниверситета, на базе которого будет идти обучение, и ИрНИТУ. Есть и информационные партнеры. Например, Центру «Мой бизнес» наша инициатива показалась интересной, они ее готовы поддержать.

3. Кто будет преподавать?

– Действующие специалисты компаний-партнеров. На первом курсе, посвященном PHP-разработке, это будут представители «Адикта» и «Техдиректора». Осенью, когда мы расширим программу и добавим новые курсы и направления, к нам присоединятся специалисты из других компаний: ITSumma, ISPsystem, FirstVDS.

4. А кто сможет учиться?

– Проект рассчитан на тех, кто хочет посвятить свою жизнь информационным технологиям, стать профессионалом в этом деле и готов учиться, развиваться, вкладывать максимум сил и времени в образование. Учиться смогут все желающие, у нас нет ограничений: это и студенты профильных направлений вузов, связанных с IT, и старшеклассники, которые чувствуют в себе силы и желание получить практические знания и, может быть, сразу начать работать, и действующие специалисты, которые хотят сменить специализацию.

5. Почему начинаете с PHP-разработки?

– У нас сейчас есть потребность в PHP-разработчиках – поэтому мы решили запустить пилотный курс по этому направлению. Слушатели курса изучат основы коммерческой разработки на языке PHP, познакомятся с особенностями командной работы. А мы проверим идею Академии, поймем, насколько она жизнеспособна и интересна аудитории. Исходя из этого, будем развивать проект дальше.

6. Сколько человек пройдут обучение?

– На первый курс «PHP-разработчик» мы набираем 20 человек. У нас уже больше 70 заявок. Каждому участнику мы дадим тестовое задание – по результатам отберем 20 лучших, которые и пройдут обучение. В дальнейшем число курсов и, соответственно, слушателей будет увеличено. Будем смотреть по потребностям компаний-партнеров – кому какие специалисты нужны и в каком количестве.

Здание 1-го корпуса ИГУ, ул. Гагарина, 20. (isu.ru)

7. Как будут проходить занятия?

– Офлайн, на базе Матфака ИГУ (бульвар Гагарина, 20). Занятия будут проходить два раза в неделю, с пяти часов вечера, по полтора часа. Также мы будем давать много домашней работы и материалов на самостоятельное изучение, чтобы можно было освоить курс за три месяца. В конце все участники обязательно выполнят собственные проекты. Лучшие выпускники получат приглашения работать в компаниях-партнерах курса.

8. Сколько стоит обучение?

– Обучение полностью бесплатное. Мы не стремимся заработать на знаниях, так как зарабатываем на своей основной деятельности. Нашей целью является системная подготовка кадров для IT-отрасли региона.

9. Это разовая акция?

– Нет, мы нацелены на долгосрочную работу. Осенью расширим программу обучения, запустим новые курсы и направления. Хочется сделать работу Академии регулярной настолько, насколько это будет нужно – конечного дедлайна мы для себя не ставим. Нам важно, чтобы эта история стала через десять-двадцать лет интересной, знаковой для региона и для IT, чтобы она повлияла на развитие отрасли не словами, а делом.

10. Как принять участие в проекте?

Нужно заполнить заявку на обучение на сайте baikaldigitalacademy.ru и выполнить предложенное тестовое задание.



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