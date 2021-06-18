Сервис «Золотая Корона» снижает тарифы на отправление денежных переводов во Вьетнам

С 24 мая по 31 декабря 2021 года сервис «Золотая Корона» предлагает услуги денежных переводов из России во Вьетнам по сниженным тарифам — 0,5 % от суммы. Условия будут действовать для клиентов, совершающих операцию в банке впервые за последние 6 месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Дальневосточного банка в разделе «Частным лицам – Денежные переводы – Переводы по системе «Золотая Корона».

Единый контактный центр Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).